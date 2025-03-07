Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху, риби та морепродуктів 9:25:58

Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху та водних продуктів дикого вилову, тобто риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства за результатами підписання відповідної угоди.

Як зазначається, документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок вищезазначених продуктів.

"Китай є одним із найбільших світових імпортерів сільськогосподарської продукції, і відкриття нових можливостей для українських виробників дозволить не лише збільшити валютні надходження, а й закріпити Україну як надійного постачальника якісної агропродукції на міжнародному ринку", - сказав міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Він також нагадав, що попередній контракті з Китаєм був підписаний п'ять років тому.

Згідно з прогнозами, реалізація цих домовленостей сприятиме зростанню експорту:

* виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. Так, 2023-2024 маркетинговому році воно становило 409 тис. тонн, а у 2024-2025 прогнозується на рівні 476 тис. тонн. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель;

* внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тис. тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі - до 19,9 тис. тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла $56,3 млн.

Очікується, що вже найближчим часом українські компанії зможуть розпочати поставки продукції до Китаю відповідно до нових вимог.