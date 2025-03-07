Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху, риби та морепродуктів 9:25:58

Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху, риби та морепродуктів 9:25:58

 

Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху та водних продуктів дикого вилову, тобто риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства за результатами підписання відповідної угоди.

Як зазначається, документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок вищезазначених продуктів.

"Китай є одним із найбільших світових імпортерів сільськогосподарської продукції, і відкриття нових можливостей для українських виробників дозволить не лише збільшити валютні надходження, а й закріпити Україну як надійного постачальника якісної агропродукції на міжнародному ринку", - сказав міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Він також нагадав, що попередній контракті з Китаєм був підписаний п'ять років тому.

Згідно з прогнозами, реалізація цих домовленостей сприятиме зростанню експорту:

* виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. Так, 2023-2024 маркетинговому році воно становило 409 тис. тонн, а у 2024-2025 прогнозується на рівні 476 тис. тонн. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель;

* внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тис. тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі - до 19,9 тис. тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла $56,3 млн.

Очікується, що вже найближчим часом українські компанії зможуть розпочати поставки продукції до Китаю відповідно до нових вимог.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2742
  0,0938
 0,23
EUR
 1
 44,5596
  0,3103
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,12 0,28 41,2900  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес