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Україна планує розширити співпрацю з Австрією в агросекторі
14:39 06.03.2025 |
Україна планує розширити співпрацю з Австрією в агросекторі та розвивати торговельні відносини.
Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо, передає Укрінформ, з посиланням на Мінагрополітики.
Зазначається, що учасники обговорили необхідність спільної роботи на рівні Європейської комісії для забезпечення безперешкодного експорту української агропродукції.
Міністр наголосив, що Україна виконує всі зобов'язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС, а тому розраховує на конструктивний діалог щодо подальшого доступу вітчизняної продукції на європейський ринок.
«Австрія залишається важливим торговельним партнером України: у 2024 році двосторонній товарообіг продовольством та сільгосппродукцією склав 210 млн доларів США. Україна експортувала переважно кукурудзу, фруктові та овочеві соки, соєві боби, соняшникову олію, а також заморожені плоди й горіхи. Натомість з Австрії імпортували шоколад і какаовмісні вироби, готові соуси, корми для тварин, кукурудзу та мінеральні й газовані води», - зазначив Коваль.
За його словами, один з можливих нових напрямів взаємодії між країнами - спільні проєкти в біометановій галузі.
Крім того, Коваль запропонував розглянути механізм страхування аграрних торговельних операцій між Україною та Австрією від воєнних ризиків, що дасть змогу вітчизняним виробникам працювати впевненіше, а європейським партнерам - зміцнити співпрацю з надійним торговельним партнером.
Міністр подякував австрійським партнерам за внесок у ініціативу Grain From Ukraine. Це додаткові 2 млн євро на продовольчу безпеку, які є важливим кроком у підтримці країн, що потерпають від голоду.
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