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АНАЛІТИКА

Японська компанія розглядає можливість виробництва в Україні удону та рамену

10:02 06.03.2025 |

Новини АПК

 

В Україні може з'явитися завод з виробництва удону та рамену. Про це міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль повідомив після зустрічі з представниками японських компаній Zensho та Maekawa, а також Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Сторони обговорили можливі напрями співробітництва в агросекторі та торгівлі. Йшлося, зокрема, про постачання української продукції в японські заклади громадського харчування.

"До прикладу Zensho має 15 000 ресторанів по всьому світу, 10 000 з яких знаходяться в Європі. Тому їм цікава наша агропродукція. Зокрема овочі - картопля, капуста і цибуля", - зазначив Коваль.

Міністр розповів японським бізнесменам про потребу будівництва в Україні овочесховищ. Адже через їхню нестачу 35% овочів не потрапляють до споживача.

"Нашу співпрацю можна активно розвивати і в напрямках харчових технологій, розвитку м'ясного скотарства, вирощування рисових культур і виробництва молочних продуктів", - додав міністр агрополітики.

Рамен і удон - найвідоміші види азійської локшини, які подаються в гарячому бульйоні з різними начинками: від м'яса до морепродуктів. Рамен - м'якша та еластичніша локшина, удон - товста і пружна, відрізняється насиченим смаком та текстурою.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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