Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 13:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія зацікавлена в імпорті української агропродукції для ресторанів
12:45 05.03.2025 |
Україна готова постачати продукцію в японські заклади громадського харчування, а також розширювати співпрацю в агросекторі та торгівлі з Японією.
Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля з представниками японських компаній Zensho та Maekawa, а також Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.
«Zensho має 15 тисяч ресторанів по всьому світу, 10 тисяч з яких знаходяться в Європі. Тому їм цікава наша агропродукція. Зокрема, овочі - картопля, капуста і цибуля» , - зазначив Коваль.
Міністр зауважив, що співпрацю між країнами також можна розвивати і в напрямках харчових технологій, м'ясного скотарства, вирощування рисових культур і виробництва молочних продуктів.
За словами Коваля, мова йде не лише про експорт аграрної продукції в Японію, а й про відкриття переробного заводу в Україні з виробництва удону та рамену.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
|Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
|СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - Качка
|Вакантність у столичних ТРЦ знизилась до 13,1% у 2024 р. - UTG
|Японія зацікавлена в імпорті української агропродукції для ресторанів
|Україна у лютому експортувала 4,9 мільйона тонн агропродукції - УКАБ
|Перелік української сільгосптехніки, що підлягає держкомпенсації, поповнився понад сотнею найменувань
|Виплати «нацкешбеку» на понад 700 мільйонів затримуються, але кошти вже виділили, – МІнекономіки
Бізнес
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»