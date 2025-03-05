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АНАЛІТИКА

Японія зацікавлена в імпорті української агропродукції для ресторанів

 

Україна готова постачати продукцію в японські заклади громадського харчування, а також розширювати співпрацю в агросекторі та торгівлі з Японією.

Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля з представниками японських компаній Zensho та Maekawa, а також Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.

«Zensho має 15 тисяч ресторанів по всьому світу, 10 тисяч з яких знаходяться в Європі. Тому їм цікава наша агропродукція. Зокрема, овочі - картопля, капуста і цибуля» , - зазначив Коваль.

Міністр зауважив, що співпрацю між країнами також можна розвивати і в напрямках харчових технологій, м'ясного скотарства, вирощування рисових культур і виробництва молочних продуктів.

За словами Коваля, мова йде не лише про експорт аграрної продукції в Японію, а й про відкриття переробного заводу в Україні з виробництва удону та рамену.
Ключові теги: Японія
 

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