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АНАЛІТИКА

Україна у лютому експортувала 4,9 мільйона тонн агропродукції - УКАБ

12:28 05.03.2025 |

Новини АПК

 

У лютому 2025 року Україна експортувала 4,9 млн тонн продукції АПК, що на 1,3% менше, ніж у січні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Основні зміни стосуються зростання обсягів експорту олійних культур (активізація експорту соєвих бобів за рахунок сприятливої цінової кон'юнктури) та зниження обсягів експорту продуктів переробки рослинних олій (переважно соняшникової олії та макухи). Обсяги експорту зернових залишаються майже на тому ж рівні", - зазначили в УКАБ.

Так, у лютому Україна експортувала 3,4 млн т зернових (частка кукурудзи у загальній структурі - 53%, пшениці - 34% та ячменю - 2%), що на 1% менше, ніж у січні 2025 року.

Водночас Україна наростила поставки олійних культур, яких було вивезено 418,2 тис. т (частка сої - 91%, а ріпаку - 7%), що на 19% більше відносно попереднього місяця.

До того ж, знизився експорт рослинних олій. Зокрема, було вивезено 385,1 тис. т (частка соняшникової олії - 84% та соєвої - 15%), що на 9% мешне, ніж за попередній місяць.

Макухи після вилучення олій було експортовано 347,7 тис. т (частка соняшникової макухи - 57%, соєвої - 43%), що на 14% менше проти січня.

Щодо експорту інших видів агропромислової продукції, то показник також продемонстрував падіння на 1% - до 326,5 тис. т.
 

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