Українським морським коридором експортовано близько 70 млн тонн зерна

Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 106 млн тонн вантажів, із яких майже 70 млн тонн - зерно, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Це 4 тис. суден, що доставили нашу агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи", - наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У міністерстві нагадали, що 1 березня росія здійснила ракетний удар по портовій інфраструктурі в Одесі. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників порту.

Ударом пошкоджено два цивільних судна: суховантаж SUPER SARKAS під прапором Сьєрра-Леоне, завантажений понад 21 тис. тонн кукурудзи та сої для експорту. Крім того, постраждав контейнеровоз MSC LEVANTE F під прапором Панами, що належить провідній європейській компанії. Загалом це вже 29-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак, додали в міністерстві.