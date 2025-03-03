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Світовий попит на українську пшеницю зростає, внутрішній ринок активізувався
12:42 03.03.2025 |
У січні-лютому експорт української пшениці знизився, склавши менше мільйона тонн щомісяця, однак імпортери почали переорієнтовуватись на українську продукцію, через введення РФ квот на експорт даної культури.
Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада, передає Укрінформ.
"Багато імпортерів, які традиційно закуповували російську пшеницю, почали розглядати українське походження як альтернативу. Серед них - Єгипет, Алжир, Туніс, Марокко, Румунія та Болгарія. Це вже призвело до зростання темпів експорту української пшениці. За попередніми даними, на березень вже законтрактовано 750 тисяч тонн, а деякі трейдери прогнозують, що обсяги можуть досягти мільйона тонн", - зазначили агроексперти.
Водночас ситуація із запасами на внутрішньому ринку залишається напруженою. Станом на 1 березня їх обсяг оцінюється у 7,4 млн т, що значно менше, ніж минулого сезону (понад 10 млн т). Аналітики зауважили, що це може призвести до обмеженої пропозиції та цінових коливань.
Тим часом на внутрішньому ринку продовольчої пшениці активізувалися переробники. Зокрема, підприємства Київської та Вінницької областей готові платити 10 800-11 000 грн/т за пшеницю другого класу, що майже відповідає експортним цінам.
"Переробники активно конкурують за другий клас пшениці, що робить продаж на внутрішньому ринку більш вигідним, ніж експорт. Якщо фермери бачать вигідні умови на внутрішньому ринку, є сенс скористатися цим і продати продукцію локально", - вважають експерти.
Нині ринок продовжує зростати інерційно, проте аналітики застерігають, що ця тенденція може змінитися вже найближчими тижнями. Історично друга половина лютого, березень та квітень характеризуються зниженням цін на пшеницю.
Як повідомлялось, в Україні торік зібрано 22,3 млн тонн пшениці з 4,9 млн га.
Станом на 26 лютого Україна експортувала з початку 2024/2025 МР 28,6 млн тонн зернових і зернобобових, з яких пшениці - 11,8 млн т.
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