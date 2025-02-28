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АНАЛІТИКА

Індонезія відкрила свій ринок для української пшениці

 

Індонезійський орган з карантину поновив реєстрацію українських лабораторій як авторизованих установ для видачі сертифікатів про харчову безпеку українських сільгосппродуктів, повідомила Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Згідно з повідомленням, авторизацію успішно пройшли Одеська прикордонна державна контрольно-токсикологічна лабораторія з продовольчої безпеки Держпродспоживслужби та лабораторія ТОВ "Котекна Україна Лімітед". Авторизація діятиме 3 роки, що гарантує безперебійні поставки української сільгосппродукції на ринок Індонезії, насамперед пшениці.

"Це результат спільних дій дипломатів МЗС та фахівців Держпродспоживслужби. (...) Українські виробники можуть безперебійно експортувати свою продукцію", - підкреслив перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян.

Держпродспоживслужба продовжує сприяти та усувати технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечувати державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів, запевнили у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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