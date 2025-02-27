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Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ
16:36 27.02.2025 |
Український уряд та експерти розглядають три можливих сценарії продовження політики торгівлі після завершення 5 червня автономних торговельних заходів (АТЗ) щодо імпорту українських агротоварів в Європейський Союз, повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.
"Перший - це продовження АТЗ для українських агротоварів. Це найбільш цікавий варіант, тому що ми можемо планувати свій експортний потенціал і розуміти, яку кількість (продукції - ІФ-У) можемо ще експортувати в ЄС. Другий варіант - це залишити (обсяги поставок - ІФ-У) на рівні 2021 року. Для українських виробників це означає втрати майже $3-3,5 млрд", - сказав він на конференції "Агросектор 2025: Виклики та можливості у нових реаліях", організованій аналітичним центром We Build Ukraine в Києві в четвер.
Найвірогіднішим сценарієм Гайду називає новий шлях - комбінований компроміс із продовженням АТЗ на період, доки не буде узгоджено всі торговельні заходи щодо угоди про асоціацію з ЄС.
"Фактично, саме на це ми розраховуємо", - підкреслив парламентарій.
Як зазначив нардеп, єврокомісар із сільського господарства Крістоф Гансен у ході переговорів у Брюселі повідомив українську сторону, що Європейська Комісія готова розглянути нові шляхи співпраці з Україною та обговорити принципи щодо імпорту українських чутливих агротоварів до Європейського Союзу.
"Він декілька разів підтвердив і наголосив, що вони не хочуть продовжувати АТЗ після 5 червня 2025 року. На контраргументи, що у нас зовсім немає часу, є турбулентність в європейських парламентах, перевибори, сьогодні фактично ніхто цим критично не займається, він із упевненістю говорив, що ні, до того часу ми зможемо все відпрацювати. Після надання всіх аргументів українською стороною єврокомісар погодився, мабуть, якщо ми не встигнемо. То все ж таки будемо розглядати продовження АТЗ до врегулювання всіх питань, пов'язаних із агроторгівлею", - розповів керівник парламентського аграрного комітету і додав, що для української сторони така позиція ЄК є позитивною.
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