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Україні потрібно на розмінування майже 30 мільярдів доларів
13:56 27.02.2025 |
Потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.
Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на "Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)", яка проведена Світовим банком, урядом України, Євросоюзом та ООН.
Зазначається, що у порівнянні з попереднім документом оцінка потреб на розмінування скоротилася на 4,8 мільярда доларів завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, на яких велися бойові дії.
Також автори звіту відзначають, що активний розвиток таких інновацій, як використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання можуть ще більше прискорити, а відповідно і здешевити вартість розмінування.
Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.
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