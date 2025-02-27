«Будуть протести». У ЄС попередили, що розвинений агросектор ускладнить вступ України

Сільське господарство може ускладнити процес інтеграції України до Європейського Союзу, тому що розвинений український агросектор може становити загрозу для країн Європи. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час конференції "Агросектор 2025: виклики та можливості в нових реаліях".

Матернова наголосила, що Україна є частиною подальшої продовольчої безпеки Європи і майбутнє України в Європі. Водночас країні доведеться стикнутись із певними викликами під час вступу до ЄС, зокрема через розвинений агросектор.

"Сільське господарство залишатиметься ключовим сектором для розвитку української економіки. Для Європейського Союзу, особливо для промисловості - це факт, який може лякати. Тому що Україна - це велика країна, із найкращим чорноземом в усьому світі", - зазначила Матернова, наголосивши, що інтеграція України до ЄС буде непростим процесом.

"Насправді дискусії, які на нас чекають, будуть важливими і чутливими, тому що, звісно, це щось нове. І коли зʼявляється новий учасник із такими потужностями - це може становити невеличку загрозу для інших. Але ми все одно впораємося з усіма викликами", - повідомила Матернова.

Вона нагадала, що коли Іспанія та Португалія приєдналися до ЄС, французькі та італійські винороби думали, що це справжня катастрофа. А коли Польща, Чехія та Словаччина приєднувалися до ЄС, відбувалися численні розмови про водіїв, сантехніків, різні демонстрації тощо.

"Ми бачили, що вже були певні протести [проти українського експорту. - Ред.]. Можливо, будуть ще протести. Можливо, певні товари будуть тимчасово обмежені для ввозу, або будуть інші якісь обмеження, але, зрештою, система запрацює", - заявила Матернова.

Водночас Матернова сподівається, що Україна стане членом Євросоюзу раніше, ніж у 2030 році.

"Галузь сільського господарства - є основою української економіки. Звісно, можуть бути певні побоювання, протести, певні обмеження. Але ми з усім впораємось", - резюмувала Матернова.