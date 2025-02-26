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Із липня 2024 року Україна збільшила експорт зерна до $11 мільярдів
11:48 26.02.2025 |
У липні-січні 2024/2025 маркетингового року (МР) Україна експортувала зернових та олійний на суму $11 мільярдів, що на $1,3 мільярда більше за аналогічний період минулого сезону.
Про це у Фейсбуці повідомила Українська зернова асоціація (УЗА), передає Укрінформ.
Серед зернових культур експорт кукурудзи становить $2,412 мільярда (проти 2,098 мільярда у 2023/2024 МР), пшениці - $2,084 мільярда ($1,488 мільярда у минулому сезоні), ячменю - $350 мільйонів. ($212 мільйонів).
У цьому сезоні збільшилися поставки деяких олійних культур, зокрема сої - до $909 мільяонів. (проти $718 мільйонів у 2023/2024 МР) та ріпаку - до $1,452 мільярда. ($1,145 мільярда).
Водночас скоротився експорт насіння соняшнику - до $22 мільйонів проти $57 мільйонів за аналогічний період сезоном раніше.
Попри скорочення експорту цього сезону соняшникової олії, все ж виторг серед усіх представлених культур є найвищим - до $2,701 мільярда.($2,777 мільярда у попередньому сезоні).
Крім того, знизилася виручка за експорт штроту - до $682 мільйонів ($774 мільйони у 2023/2024 МР) та інших рослинних олій - до 393 мільйонів ($438 мільйонів).
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