В Україні аграрії цьогоріч отримали перші гранти на розвиток садівництва

З початку 2025 року чотири агровиробники отримали грантову допомогу на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства у розмірі ₴28 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Ця підтримка стала можливою завдяки фінансуванню урядової програми, зокрема за сприяння Світового банку. Держава й надалі допомагатиме малим і середнім підприємствам інвестувати в нові насадження та технології", - зауважив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За даними міністерства, з початку дії програми «єРобота» 252 сільгоспвиробникам виплачено понад ₴1,21 мільярда грантової допомоги на розвиток садівництва та теплиць .

Зокрема, на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства направлено ₴885,4 мільйона для 196 господарств, з яких 180 вже отримали кошти у повному обсязі.

Водночас 63 суб'єкти господарювання отримали 324,8 мільйона на розвиток тепличного господарства.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень.

У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.