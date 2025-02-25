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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
В Україні аграрії цьогоріч отримали перші гранти на розвиток садівництва
13:26 25.02.2025 |
З початку 2025 року чотири агровиробники отримали грантову допомогу на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства у розмірі ₴28 мільйонів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
"Ця підтримка стала можливою завдяки фінансуванню урядової програми, зокрема за сприяння Світового банку. Держава й надалі допомагатиме малим і середнім підприємствам інвестувати в нові насадження та технології", - зауважив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
За даними міністерства, з початку дії програми «єРобота» 252 сільгоспвиробникам виплачено понад ₴1,21 мільярда грантової допомоги на розвиток садівництва та теплиць .
Зокрема, на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства направлено ₴885,4 мільйона для 196 господарств, з яких 180 вже отримали кошти у повному обсязі.
Водночас 63 суб'єкти господарювання отримали 324,8 мільйона на розвиток тепличного господарства.
Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень.
У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.
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