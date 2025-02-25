ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за три роки повномасштабної війни підтримала понад 200 тис. сільських родин і понад 15 тис. фермерів і агропідприємств, надаючи насіння, гранти, генератори, фінансову допомогу та інші критично необхідні ресурси, щоб вони могли зберегти виробництво, адаптуватися до нових реалій і продовжувати працювати попри всі виклики, повідомила ФАО.

"Україна - аграрна країна, але сьогодні фермери та сільські жителі змушені боротися не лише за врожаї, а й за власне виживання. Війна зруйнувала інфраструктуру, ускладнила доступ до добрив, техніки, ринків збуту. Майже 60% домогосподарств зазначають, що їхня головна потреба - відновлення засобів до існування", - наголосила ФАО у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

ФАО повідомила, що має намір у 2025 році для відповіді на ці виклики підтримати 406,9 тис. людей, зокрема, надати фермерським родинам насіння, допомогти відновити системи зрошення та зерносховища, забезпечити худобу кормами та покрити нагальні продовольчі потреби. Для реалізації цієї підтримки ФАО потребує $53 млн.

"Агросектор України - це не лише питання продовольчої безпеки всередині країни, а й ключовий фактор глобальної стабільності. Але перш за все - це люди. Сільські родини, які щодня докладають зусиль, щоб забезпечити себе продовольством, піклуватися про худобу та зберегти свої господарства навіть у найскладніших умовах. Підтримуючи їх, ми не просто допомагаємо їм відновити засоби до існування - ми рятуємо життя та даємо можливість будувати майбутнє", - резюмували в ФАО і запевнили, що продовжать працювати в Україні.