Україна через Дунайський та Одеський порти у січні експортувала 86% агропродукції - Коваль

Завдяки роботі Українського зернового коридору у січні 2025 року експортовано 86% вітчизняної агропродукції через Дунайський та Одеський порти.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час спільного засідання уряду та Європейської комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Маємо констатувати, що завдяки роботі українського зернового коридору 86% нашої агропродукції в січні місяці вже експортовано через Дунайський та Одеський порти. Це означає, що українська агропродукція дістається до найвіддаленіших куточків світу. Це саме та підтримка, яку для нас зробив Євросоюз", - наголосив міністр.

За словами Коваля, понад 200 тис. українських фермерів захищають Україну у війську. До того ж він зауважив, що наразі 11% ВВП формують агровиробники, а близько 4% - агропереробники, тож Україні необхідно зберегти стабільні відносини і режим вільної торгівлі з Європою.

Міністр зауважив, що з усієї експортованої української агропродукції 52% постачається до ЄС, що менше, ніж у 2023 році, коли було відправлено близько 70%.

"Україна диверсифікує свої канали постачання, але нам дуже важливо зберегти цей перехідний період і напрацювати правильний механізм, щоб українські аграрії не втратили в потужності виробництва. Тому що для української економіки це дуже важливо", - додав міністр.

Коваль подякував іноземним партнерам, які допомагають аграрному сектору країни, зокрема за надані Євросоюзом 20 млн євро для підтримки малих фермерів.