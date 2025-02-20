В Україні відтепер доступна оренда та лізинг машин розмінування

В Україні зʼявилися нові можливості для операторів протимінної діяльності - тепер вони можуть взяти в оренду або лізинг спеціалізовані машини розмінування; такі послуги на системній основі пропонують два виробники техніки.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Оператори протимінної діяльності можуть взяти в оренду машину розмінування. Два виробники техніки на системній основі пропонують брати у тимчасове користування машини розмінування. Таку послугу зокрема запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GCS", - ідеться у повідомленні.

Перший договір на оренду важкої машини розмінування GCS-200 вже підписаний із міжнародним оператором Danish Church Aid. У межах угоди GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. Крім того, у майбутньому передбачена опція викупу орендованої машини.

Можливість взяти в лізинг машину розмінування «Змій» також запустила компанія RoverTech, яка уклала відповідний договір із одним з українських банків.

«Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості в протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування с/г ділянки може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки. Ми бачимо зараз зростання попиту на оренду подібної техніки і це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування», - зауважив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.