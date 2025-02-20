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Стан сільгоспкультур нормальний, пересівати озимину не доведеться – міністр агрополітики
10:46 20.02.2025 |
"Зазвичай при вимерзанні 15-20% посівів озимини доводиться пересівати. Зараз такої потреби не бачимо. У перспективі найближчих тижнів критичної ситуації не чекаємо", - сказав він.
Міністр вказав на помірність зниження температури, що дозволить сільгоспкультурам із низьким порогом морозостійкості безперешкодно перенести похолодання.
Коваль також підкреслив, що Міністерство аграрної політики та продовольства не переглядало свій прогноз врожаю у сезоні-2025. Досі оцінює його на рівні 41,9 млн тонн по зерновим культурам, із яких урожай пшениці - у межах 16,2 млн тонн, ячменю - 2,8 млн тонн, кукурудзи - 22,1 млн тонн, інших культур - близько 0,8 млн тонн.
Водночас, за словами міністра, у міністерстві в 2025 році прогнозують скорочення виробничих площ під соєю. Проте у перспективі 5-10 років її виробництво в Україні буде зростати.
"Серед причин - щорічний попит європейського ринку в обсязі понад 30 млн тонн, тоді як Україна наразі вирощує у межах 6 млн тонн. Ми потрібні Європі як постачальник білкових продуктів, зокрема, сої. Чимало фермерів відчули користь урізноманітнення сівозміни соєю та кукурудзою. Це американська модель, коли аграрії сіють сою по кукурудзі. (...) Відтак спостерігаємо перехід аграріїв до більшої універсальності у виробництві", - пояснив він.
Міністр агрополітики висловив упевненість, зернова група, зокрема, пшениця, в українському агросекторі завжди буде у пріоритеті, оскільки вона рентабельна і незамінна в сівозмінах, є зручним попередником для багатьох сільгоспкультур.
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