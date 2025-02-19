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Україна експортувала вже 28 мільйонів тонн зернових
13:42 19.02.2025 |
Україна з початку 2024/25 маркетингового року (МР) експортувала 27,99 млн тонн зернових і зернобобових культур, торік станом на аналогічний період загальний показник відвантажень становив 27,06 млн т.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства за оперативними даними Державної митної служби, передає Укрінформ.
Станом на 19 лютого Україна відправила на зовнішні ринки 11,67 млн тонн пшениці (у 2023/24 МР - 10,52 млн т); ячменю - 2,11 млн т (1,55 млн т); жита - 10,8 тис. т (1 тис. т); кукурудзи - 13,78 млн т (14,72 млн т).
У лютому було експортовано 2,3 млн тонн зернових та зернобобових проти торішніх - 3,18 млн т.
Загальний експорт українського борошна становив 46,1 тис. тонн (у 2023/24 МР - 71,7 тис. т), зокрема пшеничного - 42,6 тис. т (68 тис. т).
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