Україна експортувала вже 28 мільйонів тонн зернових

"Якщо вони хочуть це зробити, то це чудово. Я за. Якщо вони хочуть це зробити. Я думаю, це буде чудово", - сказав американський президент США. Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України.