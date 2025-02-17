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АНАЛІТИКА

Агрохолдинг із Саудівської Аравії вже контролює 200 000 га землі в Україні

17:31 17.02.2025 |

Новини АПК

Агрохолдинг із Саудівської Аравії вже контролює 200 000 га землі в Україні
 

Continental Farmers Group, компанія із саудівським капіталом, уже обробляє 200 000 га української землі й планує подальше розширення. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час робочого візиту до Саудівської Аравії у складі урядової делегації.

Continental Farmers Group входить до десятки найбільших платників податків в агросекторі, сплативши минулого року понад 1,6 млрд грн податків. У 2025 році компанія зосередиться на вирощуванні зернових та картоплі в західних областях України, додав Коваль.

Ще один значний саудівський інвестор в український АПК - компанія SALIC, яка володіє 12,6% акцій агрохолдингу МХП. Українська сторона вже провела переговори з генеральним директором SALIC щодо розширення співпраці.

Основною метою поїздки до ОАЕ є зміцнення економічних відносин між двома країнами та залучення нових інвестицій в український агросектор.

Українські посадовці вже провели зустрічі з міністром інвестицій Саудівської Аравії Халідом Аль-Фаліхом та міністром екології, водних ресурсів і сільського господарства Абдулрахманом аль-Фадлі. Обговорюється підготовка економічної місії за участі урядовців та бізнесу обох країн.

"Саудівський бізнес бачить перспективу в Україні та зацікавлений у вирощуванні агрокультур, ветеринарії, виробництві кормів, а також у розвитку м'ясного скотарства та органічної продукції", - підкреслив Коваль.

Візит української делегації є частиною підготовки до запланованої зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Саудівської Аравії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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