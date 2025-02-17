Експорт української пшениці в січні значно скоротився

Найбільші обсяги пшениці з України в січні цього року отримали компанії чотирьох країн Середземномор'я. З азійських країн у провідній п'ятірці залишився лише В'єтнам.

В січні Україна експортувала 891 000 тонн пшениці, що майже на 40% менш ніж торішні обсяги за такий же місяць. Змінилася географія продажу пшениці - майже припинила її закупівлю Індонезія, відчутно скоротили Таїланд та Малайзія. Інформацію щодо обсягів експорту та країн призначення надала Українська зернова асоціація в своєму Телеграм каналі.

Найбільші постачання української пшениці цього року в Іспанію (223 000 тонн), Алжир (196 000 тонн), Єгипет (156 000 тонн) та Туніс (74 000 тонн). Перелічені країни традиційно закуповують значні партії української пшениці. Виключенням є Іспанія, яка увійшла в лідери лише з 2022 року, після відкритого нападу Росії на Україну. Найімовірніше, це пов'язано з падінням цін на українське збіжжя в той період та подальшим здешевленням побудованих логістичних ланцюжків.

Експорт до В'єтнаму становить 68 000 тонн пшениці за січень, поруч також Бангладеш із 54 000 тонн. Решта азійських країн мають незначні обсяги закупівель. Значно скоротився експорт в Індонезію, яка за результатами минулого року посідала друге місце. По-перше, на цьому напрямку значна конкуренція з Австралією та Росією. По-друге, є надія на подальше нарощування експорту ближче до другої половину року. Минулого року пік продажу в Індонезію випав на осінні місяці.

За даними Мінагрополітики, в 2024 році Україна на 25% скоротила споживання пшениці, з 8 млн тонн до 6 млн тонн.

Минулого тижня Міністерство сільського господарства США (USDA) повідомило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік. Очікується, що урожай пшениці в Україні залишиться без змін. Щодо експорту, то він може скоротиться на 0,5 млн т - до 5%. Треба зазначити, що лише за січень скорочення становило 0,6 млн т.