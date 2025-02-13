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В Україні затвердили вимоги до лабораторних досліджень молока на ринках
17:11 13.02.2025 |
Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило Правила проведення лабораторних досліджень, які передбачають удосконалення заходів щодо належного обігу молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зокрема, 31 грудня 2024 року в Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ щодо цих правил, який набирає чинності 29 квітня 2025 року.
Зазначається, що документом передбачено запровадження вимог до відбору зразків сирого молока та молочних продуктів, а також визначення показників якості та безпечності до сирого молока та молочних продуктів і періодичність контролю цих показників.
Крім того, встановлюються вимоги щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та виготовлених із нього молочних продуктів (крім продукції промислового виробництва), що вводяться в обіг операторами ринку, у тому числі, дрібнотоварними виробниками, кінцевому споживачу через агропродовольчі ринки.
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