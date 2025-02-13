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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні затвердили вимоги до лабораторних досліджень молока на ринках

17:11 13.02.2025 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило Правила проведення лабораторних досліджень, які передбачають удосконалення заходів щодо належного обігу молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, 31 грудня 2024 року в Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ щодо цих правил, який набирає чинності 29 квітня 2025 року.

Зазначається, що документом передбачено запровадження вимог до відбору зразків сирого молока та молочних продуктів, а також визначення показників якості та безпечності до сирого молока та молочних продуктів і періодичність контролю цих показників.

В Україні затвердили вимоги до лабораторних досліджень молока на ринках

 

Крім того, встановлюються вимоги щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та виготовлених із нього молочних продуктів (крім продукції промислового виробництва), що вводяться в обіг операторами ринку, у тому числі, дрібнотоварними виробниками, кінцевому споживачу через агропродовольчі ринки.

В Україні затвердили вимоги до лабораторних досліджень молока на ринках
 

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