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В Україні стартує прийом заявок на субсидію для аграріїв на одиницю оброблюваних угідь
14:09 12.02.2025 |
Із 12 лютого розпочнеться прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності.
Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, подати заявку можна через Державний аграрний реєстр.
За його словами, бюджетна субсидія надаватиметься тим аграріям, хто має у власності та/або користуванні від 1 до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення - в розмірі 4 тис. на гектар.
Важливо, що в 2025 році право на підтримку мають лише ті сільгоспвиробники, хто не отримував її у 2024 році. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначений напрям буде не активний.
Коваль уточнив, що підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабміну від 16 серпня 2022 року № 918.
Як повідомлялося, у серпні уряд постанову для надання фінансової допомоги аграріям, які проводять господарську діяльність на рифронтових територіях.
Раніше Мінагрополітики пропонувало запровадити в Україні щорічну виплату дотацій аграріям із прифронтових територій від моменту, коли їхня діяльність стала неможливою через воєнний стан.
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