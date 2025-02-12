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АНАЛІТИКА

Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС торік зросла на 3% - ІАЕ

 

У 2024 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом зросла до майже 17 млрд дол., що є найвищим показником за часів дії угоди про асоціацію, та перевищує попередній рекорд 2022 року (16,5 млрд дол.) на 3%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили спеціалісти Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

За даними науковців, торік додатне сальдо торгівлі становило близько 9 млрд дол.

Так, головними європейськими партнерами для України минулого року були Іспанія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Італія, Румунія, Франція та Бельгія. Відповідно на ці країни припадає 80% сумарного вітчизняного торговельного обороту агропродовольством з ЄС.

У 2024 році Україна імпортувала аграрної продукції з країн - членів ЄС на суму близько 4 006 млн дол., що майже на 9% більше, ніж у попередньому році. Водночас науковці зауважують, що в імпорті наразі немає такої ж сталої структури, як в експорті, при цьому виділяються кілька груп товарів.

Зокрема, торік Україна найбільше імпортувала з ЄС напоїв - на 484 млн дол. В Україну також було ввезено різні харчові продукти, екстракти та концентрати - на 405 млн дол., тютюнові вироби - на 385 млн дол., продукти для годівлі тварин, залишки та відходи - на 356 млн дол., какао та шоколадні вироби - на 289 млн дол.

За оцінкою ІАЕ, помітну частку (7%) у вітчизняному імпорті з ЄС 2024 року зайняли молокопродукти, торік їх завезли з-за кордону на 8% більше, ніж 2023 року, - на суму 277 млн дол. При цьому визначальним товаром в імпорті цієї групи стали різні сири, яких минулого року закупили на 225 млн дол.

Крім того, обсяги поставок на український ринок готових продуктів із зерна становили 258 млн дол.

Загалом згадані групи продуктів зайняли близько 61% у вартісних обсягах імпорту продовольства з Євросоюзу.

Євросоюз залишається основним постачальником агропродовольчих товарів в Україну, стабільно забезпечуючи потреби внутрішнього ринку різноманітною товарною номенклатурою, що виробляється в країнах-членах ЄС, підсумували в ІАЕ.

Як повідомлялося, в умовах повномасштабного вторгнення українські експортери продовжують ставити рекорди за обсягами поставок сільгосппродукції на зарубіжні ринки. Торік Україна експортувала агропродовольства на суму 24,84 млрд дол., що є другим показником з часів незалежності країни.
Ключові теги: ЄС
 

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