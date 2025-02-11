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Виробництво та експорт зерна в Україні цього року суттєво зменшаться – прогноз USDA
13:52 11.02.2025 |
У сезоні 2024/25 маркетингового року виробництво та експорт зерна в Україні помітно зменшаться порівняно з минулим роком. Про це йдеться у звіті Міністерства сільського господарства США (USDA).
Згідно з прогнозами, загальний обсяг виробництва зернових знизиться на 13%, а експорт - на 26%. Однією з причин падіння експорту є виснаження запасів зерна в країні. Водночас кінцеві запаси на кінець сезону оцінюються в 1,8 млн т - це на 19% більше, ніж торік, але значно менше довоєнного рівня.
Найбільше скорочення очікується у виробництві кукурудзи - на 24% порівняно з 2023/24 маркетинговими роками, до 24,6 млн т. Її експорт може впасти на 33%, до 19,6 млн т. Запаси кукурудзи наприкінці сезону прогнозуються на рівні 722 тис. т, що трохи вище торішнього показника, але суттєво нижче 2,8 млн т, які були у резерві у 2022/23 мр.
Виробництво пшениці залишиться на рівні 22,9 млн т, однак її експорт, за прогнозами, скоротиться на 19% - до 15 млн т.
Обсяги виробництва та експорту ячменю очікуються стабільними у порівнянні з минулим роком - 5,9 млн т та 2,6 млн т відповідно.
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