Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробництво та експорт зерна в Україні цього року суттєво зменшаться – прогноз USDA

13:52 11.02.2025 |

Новини АПК

 

У сезоні 2024/25 маркетингового року виробництво та експорт зерна в Україні помітно зменшаться порівняно з минулим роком. Про це йдеться у звіті Міністерства сільського господарства США (USDA).

Згідно з прогнозами, загальний обсяг виробництва зернових знизиться на 13%, а експорт - на 26%. Однією з причин падіння експорту є виснаження запасів зерна в країні. Водночас кінцеві запаси на кінець сезону оцінюються в 1,8 млн т - це на 19% більше, ніж торік, але значно менше довоєнного рівня.

Найбільше скорочення очікується у виробництві кукурудзи - на 24% порівняно з 2023/24 маркетинговими роками, до 24,6 млн т. Її експорт може впасти на 33%, до 19,6 млн т. Запаси кукурудзи наприкінці сезону прогнозуються на рівні 722 тис. т, що трохи вище торішнього показника, але суттєво нижче 2,8 млн т, які були у резерві у 2022/23 мр.

Виробництво пшениці залишиться на рівні 22,9 млн т, однак її експорт, за прогнозами, скоротиться на 19% - до 15 млн т.

Обсяги виробництва та експорту ячменю очікуються стабільними у порівнянні з минулим роком - 5,9 млн т та 2,6 млн т відповідно.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5936
  0,1203
 0,29
EUR
 1
 42,8955
  0,1372
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2926  0,08 0,19 41,9011  0,07 0,18
EUR 42,7444  0,01 0,02 43,4770  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,10 0,24 41,7200  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес