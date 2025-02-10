Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Переробка м'яса в Україні у 2024р. виросла на 11,5% - Держстат
17:19 10.02.2025 |
М`ясопереробні підприємства України у 2024 році збільшили закупівлю сільськогосподарських тварин для подальшої переробки на 11,5% у порівнянні з 2023 роком - до 2,107 млн тонн, повідомила Державна служба статистики.
Згідно наведених даних, переробні підприємства в 2024 році наростили переробку тварин власного виробництва на 5,4% - до 1,654 млн тонн. Водночас промислові підприємства, що спеціалізуються на тваринництві, збільшили поставки тварин на переробку на 43,1% - до 444,2 тис. тонн, тоді як домогосподарства скоротили на 18,6% - до 8,3 тис. тонн.
У структурі закупівель переробних підприємств превалювало м`ясо свинини, на частку якого прийшлося 65,7%. На частку яловичини та м`яса птиці прийшлося 16,5% і 16% відповідно.
При цьому закупівля м`яса птиці в 2024 році виросла у чотири рази - до 72,6 тис. тонн, свинини - на 38,1%, до 305 тис. тонн, а яловичини скоротилася на 8,7% - до 74,3 тис. тонн.
Вартість закупівлі яловичини у 2024 році становила 53,44 грн/кг, що на 11,2% дорожче, ніж роком раніше, свинина подешевшала на 20% - до 48,86 грн/кг, а вартість м`яса птиці залишилася незмінною - 38,51 грн/кг.
У топ-3 областей, що лідирували у поставках на переробку тварин живою вагою, увійшли Вінницька, Черкаська і Дніпропетровська області. Вони поставили переробним підприємствам 640,74 тис. тонн, 384,85 тис. тонн і 342,91 тис. тонн відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Інфляція в Україні в січні 2025р сповільнилася до 1,2%, у річному вимірі прискорилася до 12,9% - Держстат
|НАБУ відкрило справу про розтрату 430 мільйонів на будівництві нових енергоблоків АЕС, – депутат Железняк
|Переробка м'яса в Україні у 2024р. виросла на 11,5% - Держстат
|Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у січні перевищив $2,3 мільярда, – Митна служба
|Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури - Шмигаль
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $75,6 за барель
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000