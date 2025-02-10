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АНАЛІТИКА

Переробка м'яса в Україні у 2024р. виросла на 11,5% - Держстат

17:19 10.02.2025 |

Новини АПК

 

М`ясопереробні підприємства України у 2024 році збільшили закупівлю сільськогосподарських тварин для подальшої переробки на 11,5% у порівнянні з 2023 роком - до 2,107 млн тонн, повідомила Державна служба статистики.

Згідно наведених даних, переробні підприємства в 2024 році наростили переробку тварин власного виробництва на 5,4% - до 1,654 млн тонн. Водночас промислові підприємства, що спеціалізуються на тваринництві, збільшили поставки тварин на переробку на 43,1% - до 444,2 тис. тонн, тоді як домогосподарства скоротили на 18,6% - до 8,3 тис. тонн.

У структурі закупівель переробних підприємств превалювало м`ясо свинини, на частку якого прийшлося 65,7%. На частку яловичини та м`яса птиці прийшлося 16,5% і 16% відповідно.

При цьому закупівля м`яса птиці в 2024 році виросла у чотири рази - до 72,6 тис. тонн, свинини - на 38,1%, до 305 тис. тонн, а яловичини скоротилася на 8,7% - до 74,3 тис. тонн.

Вартість закупівлі яловичини у 2024 році становила 53,44 грн/кг, що на 11,2% дорожче, ніж роком раніше, свинина подешевшала на 20% - до 48,86 грн/кг, а вартість м`яса птиці залишилася незмінною - 38,51 грн/кг.

У топ-3 областей, що лідирували у поставках на переробку тварин живою вагою, увійшли Вінницька, Черкаська і Дніпропетровська області. Вони поставили переробним підприємствам 640,74 тис. тонн, 384,85 тис. тонн і 342,91 тис. тонн відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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