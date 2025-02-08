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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Українським морським коридором за півтора року роботи перевезено 100 млн т вантажів у 53 країни – Зеленський
23:07 07.02.2025 |
100 мільйонів тонн вантажів перевезено за півтора року роботи українського морського коридору, який працює попри виклики війни та атаки РФ на українські порти, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці охопив наш експорт. І цей результат відчувається не лише в Україні, а й у відповідних країнах, які споживають наше продовольство. Україна, захищаючи себе в цій війні, дбає і про глобальну продовольчу безпеку завдяки роботі морського коридору. Бо стійкість нашої морської галузі - це не лише про економіку, це й про захист людяності", - написав Зеленський у Телеграм у п'ятницю.
Він подякував українським військовослужбовцям які зробили такий результат можливим, забезпечивши повернення вільного мореплавства та вигнання російського військового флоту.
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