Світові ціни на продовольство в січні знизилися на 1,6% - ФАО

Світові ціни на продовольство в січні порівняно з переглянутим показником за грудень 2024 року знизилися на 1,6%, їхній індекс становив 124,9 пункти, повідомляють у щомісячному огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Порівняно із січнем 2024 року ціни були на 6,2% вищими, але на 22% нижчими за рекордне значення індексу, зафіксоване в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові в січні був на 0,3% вищим за грудневий показник, але на 6,9% нижчим за відповідний показник минулого року. "У січні відзначено несуттєво зниження експортних цін на пшеницю в умовах млявої динаміки ринку. Зниженню цін сприяв слабкий імпортний попит, що зумовив повільні темпи експортного продажу з боку низки найбільших експортерів, - йдеться в огляді. - Однак скорочення пропозиції з боку Російської Федерації та неоднорідність стану озимих культур у різних районах ЄС, РФ і США стримували цю тенденцію".

У січні зросли світові ціни на кукурудзу, які вперше за два останні роки перевищили рівень попереднього року. Що стосується інших фуражних зернових, то зросли світові ціни на сорго та ячмінь. Індекс цін на всі види рису знизився на 4,7% в умовах великих обсягів експортної пропозиції та конкуренції між експортерами.

Індекс цін на рослинні олії в січні порівняно з груднем знизився на 5,6%, але виявився на 24,9% вищим, ніж у січні минулого року. Головним чинником такого зниження було падіння світових цін на пальмову та рапсову олії, тоді як котирування соєвої та соняшникової олій залишалися стабільними.

Індекс цін на м'ясо в січні виявився на 1,4% нижчим за грудневий показник, але на 8,1% вищим за рівень січня минулого року. Така тенденція була зумовлена зниженням світових цін на баранину, свинину та м'ясо птиці, яке переважувало зростання котирувань яловичини, пояснюється в огляді. Зокрема, ціни на свинину знизилися у зв'язку з падінням котирувань у ЄС. Це стало наслідком спалаху ящура в Німеччині, через який деякі ключові країни-імпортери запровадили заборону на ввезення м'яса, що призвело до надлишкової пропозиції.

Водночас дещо знизилися ціни на м'ясо птиці у зв'язку з достатньою пропозицією, особливо з боку Бразилії. Світові ціни на яловичину, навпаки, зросли в умовах стало високого імпортного попиту на ключових ринках.

Індекс цін на молочну продукцію порівняно з груднем зріс на 2,4% і виявився на 20,4% вищим за показник січня минулого року. Найбільше зросли світові котирування сиру (на 7,6% порівняно з попереднім місяцем). Світові ціни на вершкове масло, навпаки, продовжували знижуватися, незважаючи на зростання попиту з боку підприємств харчової промисловості Європи та Океанії.

Індекс цін на цукор порівняно з груднем знизився на 6,8% і на 18,5% - порівняно із січнем минулого року. Він став найнижчим з жовтня 2022 року. Головним фактором цього зниження були сприятливі прогнози пропозиції на світовому ринку на поточний збутовий сезон, гарний стан посадок цукрової тростини в Бразилії, збиральна кампанія якої розпочнеться у квітні 2025 року. Крім того, зниженню цін на світових ринках цукру також сприяло рішення уряду Індії про відновлення експорту цукру, на який у жовтні 2023 року було введено обмеження.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.