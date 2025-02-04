Україна торік збільшила імпорт агропродукції на 9,7% до $7,82 мільярда - ІАЕ

До України у 2024 році було ввезено агропродукції на $7,82 мільярда, що на $0,69 мільярда більше, ніж у 2023 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомили спеціалісти Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

"За даними Державної митної служби, у 2024 році в Україну було ввезено агропродукції на 7,82 млрд дол. США. Це на 9,7 % більше, ніж у 2023 році, коли імпорт агропродовольчої продукції склав $7,13 мільярда", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що торік країни - члени ЄС залишилися основними постачальниками сільськогосподарської продукції до України. Так, у 2024 році вартість поставок з Євросоюзу зросла на 9% порівняно з 2023 роком і становила $3,680 мільйона. Водночас частка країн ЄС в імпорті вітчизняного агропродовольства вже шостий рік поспіль перевищує половину і становила 51,3%.

Торік обсяги поставок продовольства з країн Азії становили $1496 мільйона (19,1%), Латинської Америки - $580 мільйонів (7,4%) та Африки - $410 мільйонів (5,2 %).

Відтак лідером за обсягом імпорту в Україну за підсумками 2024 року стала Польща, яка продала сільськогосподарських товарів на суму 925 млн дол. США, що на 3% менше показника попереднього року у $950 мільйонів. Водночас вагому роль у вітчизняному імпорті відіграли Німеччина ($623 мільйони), Туреччина ($603 мільйони), Італія ($388 мільйонів), Норвегія ($329 мільйонів), Нідерланди ($315 мільйонів), Франція ($294 мільйони), Сполучені Штати Америки ($286 мільйонів), Іспанія ($277 мільйонів) та Китай ($253 мільйони).

В ІАЕ зауважили, що на ці десять країн торік припали понад 55% всього імпорту сільгосппродукції.

У структурі імпорту домінують кілька груп продуктів, серед яких риба і морепродукти ($929 мільйонів), плоди, ягоди і горіхи ($866 мільйонів), алкогольні та безалкогольні напої ($808 мільйонів), різні харчові продукти ($549 мільйонів), вироби з какао ($505 мільйонів), тютюнові вироби ($490 мільйонів), відходи, корми для тварин ($434 мільйони), а також насіння й плоди олійних культур ($430 мільйонів).

Так, ці продукти сформували 64% вартості імпорту агропродукції до України.

Науковці підсумували, що імпорт продовольства в Україну 2024 року став третім у грошовому виразі за часів незалежності. Він зростав другий рік поспіль під час повномасштабного вторгнення РФ, що свідчить про певну стабілізацію попиту на продукцію інших країн, яка частково доповнює асортимент внутрішнього ринку

Як повідомлялось, за даними Державної митної служби, торік Україна експортувала агропродовольства (групи 1-24 УКТЗЕД, а також казеїн, альбуміни, шкури, хутро, вовна та ін.) на суму $24,84 мільярда (+12,1%); цей показник став другим з часів незалежності країни.