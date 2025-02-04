Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна знайшла нові ринки збуту цукру замість ЄС: експорт зріс на 17%

15:46 04.02.2025 |

Новини АПК

 

За перші пʼять місяців 2024/25 маркетингового року (вересень 2024 - січень 2025) Україна експортувала понад 352 000 тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року. Про це повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

Весь експортований обсяг було спрямовано на світовий ринок, тоді як у вересні 2023-го - січні 2024 року частка експорту на світовий ринок становила лише 9,5%.

"Суттєве зростання частки світового ринку в експорті цукру є результатом успішних зусиль українських цукровиків з пошуку альтернативних ринків збуту у звʼязку із обмеженнями, накладеними зі сторони ЄС", - зазначили в Укрцукрі.

Основними напрямками експорту українського цукру за перші пʼять місяців 2024/25 маркетингового року стали:

* Туреччина (19% всього експорту)
* Лівія
* Сомалі
* Шрі-Ланка
* Північна Македонія.

З 1 січня 2025 року відновилась можливість експорту цукру з України у країни ЄС. За перші пʼять місяців 2025 року українці матимуть можливість експортувати в ЄС 107 300 тонн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7558
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,1170
  0,2543
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4340  0,01 0,03 42,0664  0,00 0,00
EUR 42,7520  0,10 0,23 43,5296  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес