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Україна знайшла нові ринки збуту цукру замість ЄС: експорт зріс на 17%
15:46 04.02.2025 |
За перші пʼять місяців 2024/25 маркетингового року (вересень 2024 - січень 2025) Україна експортувала понад 352 000 тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року. Про це повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".
Весь експортований обсяг було спрямовано на світовий ринок, тоді як у вересні 2023-го - січні 2024 року частка експорту на світовий ринок становила лише 9,5%.
"Суттєве зростання частки світового ринку в експорті цукру є результатом успішних зусиль українських цукровиків з пошуку альтернативних ринків збуту у звʼязку із обмеженнями, накладеними зі сторони ЄС", - зазначили в Укрцукрі.
Основними напрямками експорту українського цукру за перші пʼять місяців 2024/25 маркетингового року стали:
* Туреччина (19% всього експорту)
* Лівія
* Сомалі
* Шрі-Ланка
* Північна Македонія.
З 1 січня 2025 року відновилась можливість експорту цукру з України у країни ЄС. За перші пʼять місяців 2025 року українці матимуть можливість експортувати в ЄС 107 300 тонн.
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