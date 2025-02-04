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АНАЛІТИКА

Україна приєдналася до міжнародної системи фітосанітарних сертифікатів ePhyto

23:11 03.02.2025 |

Новини АПК

 

Україна офіційно приєдналася до міжнародної системи ePhyto та набула статусу країни, яка може обмінюватися електронними фітосанітарними сертифікатами зі 124 країнами світу. Про це повідомляє пресслужба Держспоживслужби.

"Це відкриває нові перспективи для українських виробників, спрощує торгові процедури та робить систему сертифікації більш прозорою та ефективною", - прокоментував голова Держспоживслужби Сергій Ткачук.

Впровадження ePhyto є важливим кроком для України, що підвищить довіру міжнародних партнерів та конкурентоспроможність української аграрної продукції, зокрема зерна, та сприятиме її безперешкодному обігу на світовому ринку, додають у відомстві.

ePhyto вирішує низку питань, а саме:

* запобігання підробці фітосанітарних сертифікатів

* спрощення процедур у міжнародній торгівлі;

* підвищення прозорості під час обміну сертифікатами між країнами;

* активізація диверсифікації українського експорту;

* запобігання несанкціонованому імпорту продукції рослинного походження.

Довідка

ePhyto - це міжнародна система, яка дозволяє обмінюватися фітосанітарними сертифікатами в електронному вигляді через спеціальну платформу ePhyto Hub. Ця платформа розроблена Міжнародною конвенцією захисту рослин (IPPC), що є частиною ФАО. Україна стала 124 країною світу, яка запровадила ePhyto.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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