Фінансові новини
- |
- 04.02.25
- |
- 04:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна приєдналася до міжнародної системи фітосанітарних сертифікатів ePhyto
23:11 03.02.2025 |
Україна офіційно приєдналася до міжнародної системи ePhyto та набула статусу країни, яка може обмінюватися електронними фітосанітарними сертифікатами зі 124 країнами світу. Про це повідомляє пресслужба Держспоживслужби.
"Це відкриває нові перспективи для українських виробників, спрощує торгові процедури та робить систему сертифікації більш прозорою та ефективною", - прокоментував голова Держспоживслужби Сергій Ткачук.
Впровадження ePhyto є важливим кроком для України, що підвищить довіру міжнародних партнерів та конкурентоспроможність української аграрної продукції, зокрема зерна, та сприятиме її безперешкодному обігу на світовому ринку, додають у відомстві.
ePhyto вирішує низку питань, а саме:
* запобігання підробці фітосанітарних сертифікатів
* спрощення процедур у міжнародній торгівлі;
* підвищення прозорості під час обміну сертифікатами між країнами;
* активізація диверсифікації українського експорту;
* запобігання несанкціонованому імпорту продукції рослинного походження.
Довідка
ePhyto - це міжнародна система, яка дозволяє обмінюватися фітосанітарними сертифікатами в електронному вигляді через спеціальну платформу ePhyto Hub. Ця платформа розроблена Міжнародною конвенцією захисту рослин (IPPC), що є частиною ФАО. Україна стала 124 країною світу, яка запровадила ePhyto.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
|У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Prometheus продовжує програму безплатної перекваліфікації незважаючи на заморозку фінансування USAID
|Україна приєдналася до міжнародної системи фітосанітарних сертифікатів ePhyto
|ОПЕК+ до квітня не збільшуватиме видобуток нафти попри заклик Трампа - Bloomberg
|В січні зменшився обсяг агроекспорту з України
|Ділові очікування на будівельному ринку України в I кв. підвищилися на 1,6 в. п. - Держстат
|Накопичений українцями нацкешбек у січні зменшився на 5%
Бізнес
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport