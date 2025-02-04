Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В січні зменшився обсяг агроекспорту з України

18:00 03.02.2025 |

Новини АПК

 

У січні Україна експортувала 5 млн тонн аграрної продукції, що на 9,7% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Спадна тенденція, за даними УКАБ, спостерігається вже третій місяць, але це характерно для зимового періоду.

За січень з України експортували 3,5 млн тонн зернових культур (кукурудза - 72%, пшениця - 26%, ячмінь - 2%), 352 тисячі тонн олійних культур (соя - 63%, ріпак - 29% та насіння соняшника - 6%), 424,4 тисячі тонн рослинних олій (соняшникова олія - 89% та соєва - 10%), 406,3 тисяч тонн макухи та 329,5 тисяч тонн інших видів агропромислової продукції.

В УКАБ підкреслили, що обсяги експорту зернових культур та рослинних олій залишаються приблизно на рівні попереднього місяця. Скорочення демонструють олійні культури (-39%) та макухи після вилучення рослинних олій (-22%).

За даними асоціації, у поточному маркетинговому році переважна більшість вирощеної с/г продукції, що призначена для експорту, вже вивезено, зокрема пшениці - 64% та кукурудзи - 55%. Відповідно в наступних місяцях можливе подальше незначне скорочення експортних відвантажень.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7908
  0,0645
 0,15
EUR
 1
 42,8627
  0,4617
 1,07

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес