В січні зменшився обсяг агроекспорту з України

У січні Україна експортувала 5 млн тонн аграрної продукції, що на 9,7% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Спадна тенденція, за даними УКАБ, спостерігається вже третій місяць, але це характерно для зимового періоду.

За січень з України експортували 3,5 млн тонн зернових культур (кукурудза - 72%, пшениця - 26%, ячмінь - 2%), 352 тисячі тонн олійних культур (соя - 63%, ріпак - 29% та насіння соняшника - 6%), 424,4 тисячі тонн рослинних олій (соняшникова олія - 89% та соєва - 10%), 406,3 тисяч тонн макухи та 329,5 тисяч тонн інших видів агропромислової продукції.

В УКАБ підкреслили, що обсяги експорту зернових культур та рослинних олій залишаються приблизно на рівні попереднього місяця. Скорочення демонструють олійні культури (-39%) та макухи після вилучення рослинних олій (-22%).

За даними асоціації, у поточному маркетинговому році переважна більшість вирощеної с/г продукції, що призначена для експорту, вже вивезено, зокрема пшениці - 64% та кукурудзи - 55%. Відповідно в наступних місяцях можливе подальше незначне скорочення експортних відвантажень.