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В Україні почався прийом заявок на дотації для утримання худоби
14:30 03.02.2025 |
З 3 лютого в Україні почався прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання поголів'я корів, кіз та/або овець.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр.
Спеціальна бюджетна дотація відповідно надаватиметься:
- 7 000 грн на голову - для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності;
- 2 000 грн на голову - для тих, хто утримує маточне поголів'я кіз та/або овець від 5 до 500 голів.
Як зауважили у відомстві, у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.
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