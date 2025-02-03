В Україні торік експортні перевезення зернових залізницею зросли на 30%

Обсяги експортних перевезень зернових вантажів залізницею у 2024 році стали рекордними за останні чотири роки.

Такими даними з Укрінформом поділився заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.

Зазначається, що у структурі експортних перевезень залізницею торік переважають зернові вантажі, обсяг яких становив 34,132 млн т, що на 30% більше, від показника 2023 року та перевищив показник довоєнного періоду (29,26 млн т - у 2021 році).

За даними Ткачова, частка експорту зернових вантажів залізницею зросла з 74% у 2023 році до 86% торік, однак перевершити довоєнний показник у 87% поки не вдалось.

Основними напрямками експорту аграрної продукції залізничним транспортом торік залишились порти Одеського регіону - 82%, західні прикордонні переходи - 14% та порти Дунаю - 4%

Ткачов зауважив, що завдяки стабільній роботі Українського морського перевезення зернових вантажів у напрямку портів Одеського регіону минулого року вдалось збільшити у 2,2 раза.