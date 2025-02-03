Агросектор торік сплатив понад ₴105 мільярдів акцизного податку

У 2024 році агросектор став найбільшим платником акцизного податку, сплативши 105,2 млрд грн до державного бюджету, з яких 85,9 млрд грн (81,7%) становить плата за вироблену вітчизняну агропродукцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

До найбільший категорій надходжень належать тютюнові вироби, з яких сплатили 71 млрд грн акцизного податку (+16,6% до 2023 р.), спиртні напої - 8,75 млрд грн (+8,9%), виноробна продукція - 2,26 млрд грн (+20,3%), пиво - 3,78 млрд грн (+5,1%).

Водночас акцизний податок на етиловий спирт залишився на рівні 2023 року - 124 млн грн.

Крім того, 29 млрд грн акцизного податку надійшло з імпортованої підакцизної аграрної продукції.

Як повідомлялось, у 2024 році надходження акцизного податку до загального фонду державного бюджету України становили 133,6 млрд грн з вироблених та ввезених підакцизних товарів.