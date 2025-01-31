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Призупинення програм USAID негативно позначиться на агросекторі: уряд шукає заміну
17:18 31.01.2025 |
Призупинення Агентством США з міжнародного развитию (USAID) фінансування програм негативно позначиться на українському агросекторі, тому уряд шукає можливості розв'язання цієї проблеми та залучення альтернативного фінансування.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль на на Grain Storage Forum у Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
"Звичайно, призупинення фінансування проєктів USAID негативно позначиться на діяльності українського агросектора. Адже чимало виробників очікувало на постачання вже профінансованого і програмами, і власними засобами обладнання", - сказав він.
Міністр зауважив, що для України робити ставку на фінансування з одного джерела в умовах війни занадто ризиковано.
Відтак уряд шукає варіанти заміщення американських коштів європейським фінансуванням розпочатих проєктів.
Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов додав, що, за його інформацією, призупинення фінансової підтримки призвело до того, що в українському представництві USAID за різними програмами може бути звільнено 160 висококваліфікованих фахівців.
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