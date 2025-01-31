Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна збільшила обсяги експорту м'яса птиці

16:38 31.01.2025 |

Новини АПК

 

У 2024 році Україна експортувала 446,6 тисячі тонн м'яса птиці, що на 6,3% більше, ніж за 2023 рік (419,9 тисячі тонн). Зокрема, у грудні - 37,8 тисячі тонн.

Про це повідомляє асоціація "Союз птахівників України", посилаючись на митну статистику.

В грошовому вимірі експорт збільшився на 21% через ріст цін на зовнішніх ринках, збільшення середньої ціни реалізації через зміни в асортименті продукції, яка експортувалась.

Головними покупцями українського м'яса птиці в 2024 році були Нідерланди (16,8%), Саудівська Аравія (13,4%), Словаччина (7,5%) та Ірак (7,9%).

Частка експорту країн ЄС - 30,5% (136,2 тисячі тонн).
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7263
  0,0979
 0,23
EUR
 1
 43,3244
  0,1853
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4940  0,14 0,33 42,1336  0,17 0,41
EUR 43,3120  0,16 0,37 44,0556  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес