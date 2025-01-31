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Україна збільшила обсяги експорту м'яса птиці
16:38 31.01.2025 |
У 2024 році Україна експортувала 446,6 тисячі тонн м'яса птиці, що на 6,3% більше, ніж за 2023 рік (419,9 тисячі тонн). Зокрема, у грудні - 37,8 тисячі тонн.
Про це повідомляє асоціація "Союз птахівників України", посилаючись на митну статистику.
В грошовому вимірі експорт збільшився на 21% через ріст цін на зовнішніх ринках, збільшення середньої ціни реалізації через зміни в асортименті продукції, яка експортувалась.
Головними покупцями українського м'яса птиці в 2024 році були Нідерланди (16,8%), Саудівська Аравія (13,4%), Словаччина (7,5%) та Ірак (7,9%).
Частка експорту країн ЄС - 30,5% (136,2 тисячі тонн).
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