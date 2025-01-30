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Україна запропонувала ЄС запровадити графік експорту агропродукції
16:59 30.01.2025 |
Міністерство аграрної політики та продовольства запропонувало Євросоюзу новий механізм експорту української агропродукції, згідно з яким постачання відбуватиметься за графіком, розповів міністр Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes.
Пропозиція пов'язана з тим, що Євросоюз планує переглянути торгівельні преференції для України. 28 січня польське видання RMF FM повідомило, що ЄС не продовжить скасування мит для України, що діє з 2022 року, а буде нова торгівельну угоду в межах DCFTA (поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі).
"Преференції [для України] запровадили у зв'язку з війною, яка досі триває. Ми просимо про їх продовження, але країнам ЄС потрібна наша прогнозованість. Тому ми запропонували варіант, за якого ми експортуватимемо продукцію за графіком, певну кількість на місяць", - сказав він.
Коваль додав, що існує ризик продовження торгових преференцій з подальшим скасуванням.
"Тому мій головний виклик на цей рік - диверсифікувати експорт. Проте у нашій агропродукції велика імпортна компонента з ЄС: паливо, насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин та техніка. Ми маємо право бути на ринку ЄС, оскільки закуповуємо там велику частку засобів виробництва", - сказав Коваль.
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