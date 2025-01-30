Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на каву підскочили до рекордних максимумів

13:59 30.01.2025 |

Новини АПК

 

Світові ціни на каву арабіку в середу досягли рекордного рівня вище $3,60 за фунт, оскільки в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, залишилося мало зерен для продажу і зберігається занепокоєння щодо майбутнього врожаю.

Про це пише Reuters.

За словами дилерів, 70%-80% поточного врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди проходять повільно. Бразилія виробляє майже половину світового врожаю арабіки - високоякісного сорту, який зазвичай використовується для смаження та меленої суміші.

Погода в країні останнім часом була більш сприятливою після сильної посухи минулого року. Проте, за даними бразильського агентства з постачання продовольства Conab, майбутній урожай буде на 4,4% меншим за попередній.

Ф'ючерси на каву арабіку на біржі ICE - контракт, який використовується в усьому світі для визначення ціни на фізичну каву - раніше досягли рекордного максимуму в $3,6945 за фунт, що збільшило прибуток за рік майже на 15%. Пізніше контракт закрився на 2,5% на рівні $3,6655 за фунт.

Кава робуста, як правило, дешевший сорт, що використовується переважно для приготування розчинної кави, подорожчала на 0,9% до $5,609 за метричну тонну.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8242
  0,1052
 0,25
EUR
 1
 43,5097
  0,1095
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6312  0,04 0,11 42,3076  0,00 0,00
EUR 43,4744  0,10 0,23 44,2012  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,12 0,29 41,8300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес