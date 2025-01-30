Фінансові новини
- |
- 30.01.25
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на каву підскочили до рекордних максимумів
13:59 30.01.2025 |
Світові ціни на каву арабіку в середу досягли рекордного рівня вище $3,60 за фунт, оскільки в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, залишилося мало зерен для продажу і зберігається занепокоєння щодо майбутнього врожаю.
Про це пише Reuters.
За словами дилерів, 70%-80% поточного врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди проходять повільно. Бразилія виробляє майже половину світового врожаю арабіки - високоякісного сорту, який зазвичай використовується для смаження та меленої суміші.
Погода в країні останнім часом була більш сприятливою після сильної посухи минулого року. Проте, за даними бразильського агентства з постачання продовольства Conab, майбутній урожай буде на 4,4% меншим за попередній.
Ф'ючерси на каву арабіку на біржі ICE - контракт, який використовується в усьому світі для визначення ціни на фізичну каву - раніше досягли рекордного максимуму в $3,6945 за фунт, що збільшило прибуток за рік майже на 15%. Пізніше контракт закрився на 2,5% на рівні $3,6655 за фунт.
Кава робуста, як правило, дешевший сорт, що використовується переважно для приготування розчинної кави, подорожчала на 0,9% до $5,609 за метричну тонну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
|Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
|Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ за даними держреєстру
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Україна запропонувала ЄС запровадити графік експорту агропродукції
|Реєстр збитків від агресії РФ відновив прийом заяв після кібератаки
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent біля $76,7 за барель
|Ціни на каву підскочили до рекордних максимумів
|«Укрпошта» уклала нову угоду з Royal Mail і запроваджує 15% знижки для пакетів PRIME
|Міноборони закупило під держгарантії перші вантажівки для ЗСУ
|Нафта коливається, оскільки ринки очікують ясності щодо мит Трампа на Канаду і Мексику
Бізнес
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate
|Німці почали бойкотувати Tesla через підтримку АдН Маском
|Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік
|У Китаї випустили ще одну ШІ-модель, яка має перевершити «гучну» DeepSeek
|У США запідозрили китайський ШІ-стартап DeepSeek у крадіжці даних в OpenAI
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов