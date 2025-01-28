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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Єврокомісія не продовжуватиме пільгову торгівлю з Україною у поточному вигляді, – ЗМІ
12:25 28.01.2025 |
У Єврокомісії нібито думають не продовжувати пільговий режим торгівлі для України, термін дії якого спливає у червні, у його поточному вигляді, та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації польського RMF24.
Єврокомісія нібито не планує після 5 червня знову продовжувати особливий пільговий режим торгівлі з Україною, який запровадили у 2022 році для підтримки української економіки.
Водночас і не йдеться про повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни - це стало би значним ударом для України, експорт якої до ЄС ще більше зріс за останні роки.
Як варіант розглядають домовленість у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), що могла би передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції з України та додаткові запобіжники. Такий формат, пише видання, міг би сприяти поступовій інтеграції України у єдиний ринок Євросоюзу і готувати її до майбутнього членства.
"Більшість міністрів сільського господарства висловлюються на користь більш стабільної угоди DCFTA, аніж продовження теперішнього режиму... Перевагу віддають тому, щоб рухатись у напрямку DCFTA, де будуть визначені нові обсяги експорту та імпорту", - зазначив єврокомісар з сільського господарства Крістоф Гансен, додавши, що це було би "найкращим рішенням".
За інформацією RMF FM, у Єврокомісії вже почали переговори з Києвом щодо нової домовленості про торгівлю - поки на технічному рівні, а основні переговори мають початися найближчим часом.
Неназваний співрозмовник видання у Єврокомісії очікує, що надалі торговельні заходи підтримки України будуть скромнішими і обсяги сільськогосподарського імпорту з України до ЄС зменшаться. Він пов'язав це у тому числі зі змінами у керівництві Єврокомісії та приходом на посаду єврокомісара з питань торгівлі представника Словаччини Мароша Шефчовича замість латвійця Валдіса Домбровскіса. Позиція Словаччини стосовно торгівлі з Україною ближча до позиції Польщі.
Співрозмовники RMF FM у ЄК кажуть, що питання дуже чутливе, оскільки з одного боку у ЄС хочуть залишити для України якомога більш сприятливі умови для підтримки її економіки в умовах війни, а з іншого боку побоюються невдоволення європейських фермерів.
Нещодавно у Польщі заявили, що хочуть пов'язати переговори про продовження лібералізованої торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною з переговорами щодо торговельної угоди між ЄС та країнами Південної Америки (Меркосур).
Нагадаємо, 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік - до 5 червня 2025 року. На відміну від аналогічних рішень двох попередніх років, з огляду на протести фермерів безмитну торгівлю з Україною продовжили з обмеженнями.
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