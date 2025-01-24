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Елеонор Рузвельт
В Україні стартував новий етап програми компенсації вартості розмінування агроземель
13:34 24.01.2025 |
В Україні розпочався цьогорічний прийом заявок від фермерів на участь в програмі компенсації вартості розмінування агроземель.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
В державному бюджеті на потреби програми передбачено один мільярд гривень.
"Ми лише відкрили подачу заявок цього року і одразу отримали першого фермера, який подався на участь у програмі. Це фермерське господарство із Березнегуватого на Миколаївщині, яке активно обстрілювали росіяни.
Ми у міністерстві, коли запускали програму, то саме на це і розраховували: що фермери побачать як працює механізм і самі будуть шукати можливість подати заявку", - сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.
Фермерське господарство, яке першим цього разу подалося на участь у програмі, прагне очистити 15 ділянок у Миколаївській області загальною площею 90,8 га.
Зазначається, що за чотири місяці минулого року Центр гуманітарного розмінування опрацював заявки 195 фермерів на розмінування ділянок с/г призначення. Із 47 заявниками підписані угоди на розмінування більше, ніж 9,5 тисяч гектарів і вже є перша ділянка площею майже 500 га, очищена в межах програми.
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