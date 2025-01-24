Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні стартував новий етап програми компенсації вартості розмінування агроземель

13:34 24.01.2025 |

Новини АПК

 

В Україні розпочався цьогорічний прийом заявок від фермерів на участь в програмі компенсації вартості розмінування агроземель.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В державному бюджеті на потреби програми передбачено один мільярд гривень.

"Ми лише відкрили подачу заявок цього року і одразу отримали першого фермера, який подався на участь у програмі. Це фермерське господарство із Березнегуватого на Миколаївщині, яке активно обстрілювали росіяни.

Ми у міністерстві, коли запускали програму, то саме на це і розраховували: що фермери побачать як працює механізм і самі будуть шукати можливість подати заявку", - сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Фермерське господарство, яке першим цього разу подалося на участь у програмі, прагне очистити 15 ділянок у Миколаївській області загальною площею 90,8 га.

Зазначається, що за чотири місяці минулого року Центр гуманітарного розмінування опрацював заявки 195 фермерів на розмінування ділянок с/г призначення. Із 47 заявниками підписані угоди на розмінування більше, ніж 9,5 тисяч гектарів і вже є перша ділянка площею майже 500 га, очищена в межах програми.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9751
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 43,6709
  0,2026
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7154  0,06 0,15 42,3415  0,08 0,18
EUR 43,5427  0,01 0,03 44,2954  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,01 0,02 41,9700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес