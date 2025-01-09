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АНАЛІТИКА

В Україні знизилися ціни на молоко і вершкове масло

14:02 09.01.2025 |

Новини АПК

 

Ціни на молоко-сировину в Україні знизилися на початку січня під впливом скорочення попиту з боку молокопереробних підприємств у період новорічних свят, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

У галузевій асоціації зазначили, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 6 січня становила 19,10 грн/кг без ПДВ, що на 0,60 грн менше, проти місяця раніше, вищого ґатунку - 18,35 грн/кг без ПДВ (-0,35 грн), першого ґатунку залишилася без змін - 17,65 грн/кг без ПДВ. Середньозважена ціна трьох сортів молока зафіксована на рівні 18,37 грн/кг без ПДВ, що на 0,32 грн менше, ніж у грудні.

"Зниження цін на молоко-сировину в Україні на початку року вплинуло на падіння цін на вершкове масло. Падіння купівельної активності на ринку також традиційно спостерігається в період святкування новорічних свят. Крім того, українські компанії скоротили обсяги експорту вершкового масла в грудні через зниження цін на товар на зовнішніх ринках. (...) На внутрішньому ринку з'явилися надлишки молока-сировини, а максимальні ціни на молоко екстра- та вищого ґатунку пішли вниз через скорочення попиту з боку молокопереробних підприємств", - пояснив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

В АВМ повідомили, що в Україні також спостерігається зниження цін на вершкове масло в поєднанні із зупинкою зростання цін на кисломолочні продукти через обмеження купівельної спроможності з боку населення та скорочення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку. Через високі ціни на вітчизняні молокопродукти в грудні збільшилися обсяги імпорту в Україну готових молочних продуктів, зокрема сирів.

"Суттєве зниження закупівельних цін в Україні є малоймовірним через збільшення собівартості виробництва молока внаслідок зростання витрат на виробництво кормів і необхідності відповідати екологічним вимогам ЄС", - наголосили в галузевій асоціації.

Ймовірно, що в 2025 році світовий молочний ринок перейде в новий ціновий коридор - від $40 до $50 за 100 кг молока-сировини. У 2024 році середня ціна на молоко-сировину в Україні становила $42,45 за 100 кг, що на 20% більше по відношенню до 2023 року. Ціна на молоко-сировину в Україні зростала протягом усього 2024 року на відміну від ЄС, США та Нової Зеландії. У 2025 році ймовірне зростання середньої ціни на молоко в Україні до $45-46 за 100 кг сирого молока. У разі відсутності форс-мажорних обставин, імовірним є певне зниження закупівельних цін наприкінці квітня - на початку травня поточного року в результаті сезонного збільшення виробництва молока в господарствах населення, прогнозують в АВМ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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