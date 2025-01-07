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АНАЛІТИКА

Капіталізація українських агрохолдингів зросла на понад €3,8 мільярда - експерти

10:28 07.01.2025 |

Новини АПК

 

У четвертому кварталі 2024 року капіталізація більшості українських агрохолдингів зросла завдяки покращенню логістики та змінам на світових аграрних ринках, а також незначному покращенню економічної та фінансової ситуації в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє УкрАгроКонсалт із посиланням на власні розрахунки.

"Згідно з біржовими даними та розрахунками УкрАгроКонсалт, загальна капіталізація агрохолдингів (МХП, Кернел, Агротон, Астарта-Київ, Агродженерейшн, Мілкіленд, IMC, KSG Agro, Укрпродукт, Агроліга) за четвертий квартал 2024 року становила 13377,52 млн євро, що на 3810,58 млн євро (28,4%) більше, ніж за четвертий квартал 2023 року (9566,94 млн євро)", - йдеться у повідомленні.

Капіталізація українських агрохолдингів зросла на понад €3,8 мільярда - експерти

 

Так, основними факторами зростання є покращення економічної ситуації в агрохолдингах, стабілізація фондових ринків, а також зміцнення курсів валют, в яких торгуються акції.

Окрім того, на зростання вплинули покращення ситуації в логістиці та зміни на світових аграрних ринках, що позначилися на цінах сільгосппродукції.

Експерти зауважили, що зростання капіталізації дало змогу агрохолдингам виділяти більше коштів на різні потреби, відновити втрачені позиції на фондових ринках, а також позитивно позначилося на ситуації в АПК і сільському господарстві загалом.

Як повідомляв Укрінформ, першою компанією, яка скористалася можливостями закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні», стала «Астарта». Холдинг збудує агропереробний завод на Полтавщині.
 

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