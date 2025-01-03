Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні стабілізувалися ціни на молоко

13:53 03.01.2025 |

Новини АПК

 

Унаслідок скорочення експорту та затишшя на світовому ринку молока під час зимових свят ціни на молоко-сировину в Україні стабілізуються, а вже з 1 січня очікується зниження закупівельних цін.

Про це повідомила Асоціація виробників молока (АВМ), передає Укрінформ.

Зазначається, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня становила 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20 коп. більше, ніж місяць тому.

Водночас вищий ґатунок в середньому коштує 18,64 грн/кг без ПДВ, тож ціна не змінилась порівняно до результатів моніторингу 25 листопада.

Щодо середньої закупівельної ціни на молоко першого ґатунку, то вона була на рівні 17,65 грн/кг без ПДВ і також не змінилась відносно другої половини листопада.

Загалом, середньозважена ціна трьох ґатунків молока становила 18,63 грн/кг без ПДВ, що на 7 коп. більше за результат попереднього місяця.

У галузевій асоціації зауважили, що в другій половині грудня 2024 року закупівельні ціни стабілізувалися через зниження попиту на молоко-сировину в Україні та надлишки на ринку. Це пов'язано зі скороченням обсягів експорту молочної продукції під час різдвяних свят.

Крім того, зниження цін на вершкове масло в США, Новій Зеландії та Європі ймовірно стримує експорт українських компаній і стримує зростання цін на молоко-сировину в середині країни.

"У 2024 році ціни на вершкове масло були головним драйвером зростання цін на молоко-сировину. Вірогідне подальше зниження цін на вершкове масло, оскільки запаси товару накопичуються на складах. Певний вплив на зниження цін на масло мало рішення Польщі вивести на ринок 1 тис. тонн вершкового масла з власних стратегічних запасів щоби сприяти стабілізації цін на товар", - йдеться у повідомленні.

В асоціації зауважили, що збільшення пропозиції молока-сировини в Україні ймовірно пов'язане зі скороченням реалізації молочної продукції через зниження купівельної спроможності. Українці з меншими доходами відмовляються від молочних продуктів через зростання цін. Так, зростає попит на споживання спредів як дешевшу альтернативу маслу.

Експерти очікують зниження закупівельних цін вже з 1 січня 2025 року внаслідок можливого збільшення надлишків молока-сировини на внутрішньому ринку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0385
  0,0660
 0,16
EUR
 1
 43,3753
  0,2299
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7981  0,07 0,16 42,5046  0,06 0,13
EUR 43,2662  0,22 0,50 44,1015  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,05 0,13 42,0900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес