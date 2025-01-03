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В Україні стабілізувалися ціни на молоко
13:53 03.01.2025 |
Унаслідок скорочення експорту та затишшя на світовому ринку молока під час зимових свят ціни на молоко-сировину в Україні стабілізуються, а вже з 1 січня очікується зниження закупівельних цін.
Про це повідомила Асоціація виробників молока (АВМ), передає Укрінформ.
Зазначається, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня становила 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20 коп. більше, ніж місяць тому.
Водночас вищий ґатунок в середньому коштує 18,64 грн/кг без ПДВ, тож ціна не змінилась порівняно до результатів моніторингу 25 листопада.
Щодо середньої закупівельної ціни на молоко першого ґатунку, то вона була на рівні 17,65 грн/кг без ПДВ і також не змінилась відносно другої половини листопада.
Загалом, середньозважена ціна трьох ґатунків молока становила 18,63 грн/кг без ПДВ, що на 7 коп. більше за результат попереднього місяця.
У галузевій асоціації зауважили, що в другій половині грудня 2024 року закупівельні ціни стабілізувалися через зниження попиту на молоко-сировину в Україні та надлишки на ринку. Це пов'язано зі скороченням обсягів експорту молочної продукції під час різдвяних свят.
Крім того, зниження цін на вершкове масло в США, Новій Зеландії та Європі ймовірно стримує експорт українських компаній і стримує зростання цін на молоко-сировину в середині країни.
"У 2024 році ціни на вершкове масло були головним драйвером зростання цін на молоко-сировину. Вірогідне подальше зниження цін на вершкове масло, оскільки запаси товару накопичуються на складах. Певний вплив на зниження цін на масло мало рішення Польщі вивести на ринок 1 тис. тонн вершкового масла з власних стратегічних запасів щоби сприяти стабілізації цін на товар", - йдеться у повідомленні.
В асоціації зауважили, що збільшення пропозиції молока-сировини в Україні ймовірно пов'язане зі скороченням реалізації молочної продукції через зниження купівельної спроможності. Українці з меншими доходами відмовляються від молочних продуктів через зростання цін. Так, зростає попит на споживання спредів як дешевшу альтернативу маслу.
Експерти очікують зниження закупівельних цін вже з 1 січня 2025 року внаслідок можливого збільшення надлишків молока-сировини на внутрішньому ринку.
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