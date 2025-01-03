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Світові ціни на продовольство знизилися в грудні та у 2024 р. загалом - ФАО
13:45 03.01.2025 |
Індекс світових цін на продовольство в грудні знизився на 0,6 пункта відносно попереднього місяця і становив 127 пунктів, повідомляється в щомісячному огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).
Це було зумовлено скороченням вартості цукру, молочної продукції, рослинних олій і зернових, що з надлишком компенсувало зростання цін на м'ясо.
Значення індексу в грудні було на 8 пунктів вищим за показник роком раніше. Однак воно на 33,2 пункти нижче пікового рівня, зафіксованого в березні 2022 року, ідеться в повідомленні.
За підсумками 2024 року загалом індекс світових цін на продовольство становив 122 пункти, що на 2,6 пункту нижче середнього показника за 2023 рік.
Індекс цін на зернові в грудні опустився на 9,3% у річному вираженні. Знижувальний тиск на ціни чинило ослаблення світового попиту і збільшення пропозиції внаслідок активних сезонних поставок врожаю з Аргентини та Австралії.
Індекс цін на рослинну олію в грудні збільшився на 33,5% відносно того самого місяця роком раніше, на м'ясо - на 7,1%, на молочну продукцію - на 17%.
Тим часом індекс цін на цукор зменшився на 10,6%. Зниженню вартості цукру сприяло збільшення обсягу виробництва в Бразилії та ослаблення курсу бразильського реала до долара США. Поліпшення прогнозів на врожай цукрової тростини, збирання якої почнеться у квітні 2025 року в Бразилії, і повноцінне завантаження переробних потужностей в Індії та Таїланді також зробили свій внесок у зниження цін.
Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.
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