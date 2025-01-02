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Кабмін змінив порядок використання коштів на розмінування агроземель
13:18 02.01.2025 |
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, що врегульовує порядок використання коштів для компенсації витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки.
Зазначається, що термін подачі заявок для фермерів у наступному бюджетному періоді продовжено з 15 листопада до 25 грудня. Заявки, подані до 5 грудня, будуть розглядатися в поточному бюджетному році.
«Міністерство економіки врахувало досвід поточного року і напрацювало низку змін, щоб зробити процес розмінування агроземель швидшим та ефективнішим як з боку фермерів, так і операторів. Ми збільшили термін подачі заявок, зробили відкриття ескроу-рахунку обовʼязковим до початку торгів та прийняли запобіжники, щоб не допустити конфлікту інтересів при очищенні земель», - зауважив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Крім того, зміни врегульовують питання розмінування частково забруднених ділянок. Тепер оператор, окрім розмінування забрудненої частини, має підтвердити фермеру безпечність решти землі через нетехнічне обстеження.
Як повідомлялось, державна програма компенсацій за розмінування агроземель запрацювала у вересні 2024 року. За цей час Центр гуманітарного розмінування за підсумками аукціонів підписав 51 угоду з операторами протимінної діяльності на суму 532 мільйони гривень.
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