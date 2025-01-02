Україна в грудні-2024 скоротила темпи експорту агропродукції на 11,1% - аналітики

Україна в грудні 2024 року експортувала 5,5 млн тонн продукції АПК, що на 11,1% менше за аналогічний показник попереднього місяця, повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Це вже другий місяць поспіль спостерігається скорочення обсягів експорту цієї категорії товарів. І, мабуть, уперше в умовах війни це скорочення пов'язане не з логістичними обмеженнями, створюваними для нас російською армією, а з поточною ринковою кон'юнктурою, зменшенням запасів продовольства, призначеного для експорту, і бажанням українських аграріїв реалізувати продукцію в більш сприятливий період", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, у структурі експорту продукції в грудні 2024 року частка зернових культур скоротилася на 13% - до 3,6 млн тонн, з яких кукурудза становила 74%, пшениця - 23%, ячмінь - 3%. Експорт олійних культур скоротився на 28% - до 580,6 тис. тонн (соя - 62% і ріпак - 37%), рослинних олій - на 22%, до 421,9 тис. тонн (соняшникова олія - 90%, соєва - 8%, ріпакова - 2%).

Водночас на 35% зріс експорт макухи після вилучення рослинних олій - 519,1 тис. тонн (соняшникова - 80%, соєва - 20%) і на 8% інших видів агропромислової продукції - 432,2 тис. тонн.

Аналітики звернули увагу, що найбільший відсоток скорочення в листопаді та грудні демонстрували олійні культури.

"Це пов'язано із суттєвим закінченням запасів ріпаку, призначеного для експорту, та скороченням темпів експорту сої через низьку поточну ціну на неї, особливо порівняно з минулим роком", - пояснили в УКАБ.

Крім того, суттєво знизився експорт рослинних олій, що пояснюється небажанням аграріїв реалізовувати вирощений урожай через відчутне зростання цін на насіння соняшнику. Це призвело до скорочення обсягів виробництва соняшникової олії та, відповідно, обсягів експорту. Експерти стверджують, що це явище тимчасове.

Аналогічна ситуація спостерігається і при експорті зернових культур.

"Ціна на кукурудзу, яка зараз займає левову частку в експорті зернових, на українському ринку має позитивну динаміку, і частина аграріїв не поспішає експортувати весь вирощений обсяг у поточний період, чекаючи на ще більш сприятливий час. А в комбінації з падінням темпів експорту пшениці це призвело до скорочення обсягів експорту зернових", - резюмували в УКАБ.