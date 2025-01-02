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АНАЛІТИКА

В Україні планують запустити програму будівництва овочесховищ, – Мінагрополітики

11:50 02.01.2025 |

Новини АПК

 

В Україні для зберігання врожаю необхідно у кожній області будувати овочесховища, які вміщатимуть мінімум 10-20 тис. т продукції.

Про це у телеефірі заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Він зауважив, що наразі Україна перейшла від статичних програм до динамічних, тож на наступний рік у бюджет закладено 1 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. За його словами, у програму переробки буде включено будівництво овочесховищ.

«Картоплесховищ й овочесховищ нам потрібно в кожній області по кілька потужних локацій, де буде мінімум 10-20 тис. т зберігання в кожному районі та біля обласних центрів», - наголосив Віталій Коваль.

Він додав, що наступного року необхідно запустити програму щодо овочесховищ. Наразі міжнародні партнери підтримують дрібних і малих фермерів, однак Мінагрополітики активно просить їх включити до програм і створення овочесховищ, а також переробку овочів.
За матеріалами: AgroPortal
 

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