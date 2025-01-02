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У січні відбудеться 53 аукціони на промисловий вилов риби
09:39 02.01.2025 |
Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" опубліковано 53 оголошення про проведення аукціонів на промисловий вилов водних біоресурсів.
Про це повідомляє пресслужба Держагенства рибного господарства.
Зокрема планують продавати право виловлювати рибу у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах, річці Десна з озерами у межах Чернігівської області та річці Дніпро в межах Чернігівської області.
Розіграш цих лотів заплановано на 15 січня 2025 року.
Суб'єкти господарювання, які планують рибалити у промислових масштабах і задекларували це право шляхом подання відповідної електронної декларації, можуть подати заявки на участь в аукціонних торгах до 14 січня 2025 року.
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