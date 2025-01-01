В Україні набув чинності закон про аграрні ноти

В Україні з 1 січня набув чинності закон "Про аграрні ноти", який передбачає створення окремого Реєстру аграрних нот.

Очікується, що в реєстрі відображатиметься інформація про видачу, зміст та зміну реквізитів аграрних нот, припинення та обтяження аграрних нот, початок примусового виконання зобов'язань щодо аграрних нот на підставі спеціальної виписки з реєстру.

У свою чергу, Реєстр завдяки автоматизації процесів формування реквізитів аграрних нот, внесення змін, видачі та припинення забезпечить прозорість, ефективність та зручність операцій з аграрними нотами. Автоматизована робота спростить взаємодію між агровиробниками, кредиторами та інвесторами.

Крім того, цифровізація процесів у Реєстрі зменшить трансакційні витрати, пов'язані з видачею та припиненням аграрних нот, що зробить інструмент дешевим та зручним у використанні.

Голова правління Національного депозитарію України (НДУ) Олексій Юдін раніше висловив упевненість, що реалізація проекту стане важливим кроком у розвитку цифрової інфраструктури аграрного сектору, сприятиме залученню додаткових інвестицій та забезпеченню сталого економічного зростання.

"Цей проект є важливим кроком для цифровізації ринку капіталу та сільськогосподарського сектору в Україні. Розробка Реєстру аграрних нот не лише допоможе зміцнити позиції нашої держави на світовому аграрному ринку, а й створить нові можливості для інвесторів", - наголосив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

У НДУ додали, що це рішення є важливим інфраструктурним елементом та центральною складовою всієї екосистеми аграрних нот, без якої неможливе повноцінне впровадження нового інструменту на ринку.

Як повідомлялося, Міжнародна фінансова корпорація (IFC, член Групи Світового банку) та Національний депозитарій України у жовтні 2024 року підписали грантову угоду, згідно з якою НГУ отримає до $300 тис. для створення та впровадження інноваційного Реєстру аграрних нот.