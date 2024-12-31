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Ціни на українську молочку почнуть знижуватися вже у січні, – учасники ринку
11:51 31.12.2024 |
Зниження ціни на молочну продукцію почнеться приблизно вже у січні.
Такий прогноз озвучив очільник наглядової ради Ічнянського молочно-консервного комбінату Валентин Запорощук у коментарі "БізнесЦензору".
До зростання ціни на молочку в Україні підштовхнуло різке подорожчання молока у Європі та дефіцит сирого молока.
"Ті виробники молока, які бігали за ціною, зараз опиняться не в дуже хорошій ситуації, коли на ринку з'явиться зайва сировина (через зниження попиту, - ред.) - її буде складно збути, тож доведеться знижувати ціну", - каже він.
В Асоціації виробників молока підтверджують - ціна на сире молоко вже зупинилася, і навіть з початку грудня переробники намагаються її знизити.
"Але треба зауважити, що з 1 грудня змінилися податки, і зрозуміло, що це ляже на собівартість. Тому якісь зміни можуть відбитися на ціні. І тут вже постає питання, чи зможуть українці купувати таку дорогу продукцію", - зазначає заступниця директора АВМ Олена Жупінас.
На її думку, в цьому випадку слід очікувати, що спрацює ринковий механізм. "Якщо попит на молочку буде падати, і виробники молочної продукції бачитимуть, що український споживач не готовий її купувати, то зростання ціни призупиниться. І серйозного росту у 2025 році ми не очікуємо - тільки в межах інфляції", - пояснює вона.
Як повідомлялося, раніше виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур зазначав, що в умовах дефіциту молока та, як наслідок, зростання цін на молочну продукцію, важливо поступово нарощувати промислове виробництво сировини. Ця галузь є цікавою та привабливою для інвесторів, адже рентабельність бізнесу може становити від 30 до 50%.
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